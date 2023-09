Heeft relatietherapie nut?

Relatietherapie is een snelgroeiende tak binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Steeds meer stellen zoeken hulp bij een relatietherapeut om hun relatie te verbeteren of te redden. Maar is relatietherapie wel zinvol? Dat onderzocht Volkskrant Magazine

Uit onderzoek blijkt dat relatietherapie in veel gevallen effectief is. Een meta-analyse van 129 studies, gepubliceerd in 2013, toonde aan dat relatietherapie de kans op een succesvolle relatie met 50% vergroot.

De effectiviteit van relatietherapie hangt echter af van een aantal factoren, waaronder:

De ernst van de problemen in de relatie

De motivatie van de partners om aan hun relatie te werken

De kwaliteit van de relatietherapie

De verschillende soorten relatietherapie

Er zijn verschillende soorten relatietherapie, elk met zijn eigen aanpak. Enkele van de meest populaire methoden zijn:

Emotionally focused therapy (EFT) : Deze methode richt zich op het verbeteren van de emotionele verbinding tussen partners.

: Deze methode richt zich op het verbeteren van de emotionele verbinding tussen partners. Cognitive behavioral therapy (CBT) : Deze methode richt zich op het veranderen van negatieve denkpatronen en gedragspatronen.

: Deze methode richt zich op het veranderen van negatieve denkpatronen en gedragspatronen. Systemische therapie: Deze methode kijkt naar de relatie tussen de partners in de context van hun familie en vriendenkring.

De kosten van relatietherapie

Relatietherapie is een vrij dure behandeling. De kosten variëren per therapeut en per regio. In Nederland wordt relatietherapie in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar, maar vaak zijn er wel eigen bijdragen aan de orde.

:

Relatietherapie kan een zinvolle investering zijn voor stellen die hun relatie willen verbeteren of redden. Uit onderzoek blijkt dat relatietherapie in veel gevallen effectief is, maar het is belangrijk om de juiste therapie te kiezen en een therapeut te vinden die bij je past.

Tips voor het kiezen van een relatietherapeut:

Vraag om aanbevelingen van vrienden, familie of kennissen.

Lees reviews van therapeuten op internet.

Vraag naar de werkwijze van de therapeut.

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Vraag je af of relatietherapie voor jou geschikt is:

Ben je bereid om aan je relatie te werken?

Ben je bereid om te investeren in relatietherapie?

Ben je bereid om je kwetsbaar op te stellen?

Als je op deze vragen ja kunt antwoorden, dan is relatietherapie mogelijk een goede optie voor jou.