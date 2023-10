Deze beroepen doen het goed op dating-apps (en deze niet)

Op Tinder - of wat voor dating-app dan ook - moet je op basis van bizar weinig informatie beslissen of iemand iets voor je is. Je krijgt een paar foto's, vaak genomen in de sportschool, op het strand of op een berg, en nog een summiere omschrijving van de potentiële liefde van je leven. En daar moet je het mee doen. Niet eens zo gek dus, dat het beroep ook uitmaakt. Welke beroepsgroepen populair zijn?

Zorgverleners

Of je nu verpleegkundige bent, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of huisarts, wie in de zorg werkt, is populair, aldus het onderzoek van datingapps OkCupid en The League. Techneuten

Deze zou je misschien niet verwachten, maar IT'ers, ingenieurs en elektriciens liggen ook goed in de markt bij mensen die een partner zoeken. Leraren

Ook hebben mensen graag een leraar. Volgens het onderzoek is dat omdat die bekendstaan als vriendelijk en verzorgend. Ideaal als je kinderen wilt. Bankiers

Mensen slaan kennelijk ook graag een bankier aan de haak, of in ieder geval iemand die in de financiële sector werkt: die heeft zijn financiële zaakjes goed voor elkaar is de gedachte.



Wie meer moeite heeft om een partner te vinden? Volgens het onderzoek zijn politici, influencers, modellen, nagelstylisten en muzikanten minder populair.