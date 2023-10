Hoe houd je je relatie leuk in de tropenjaren?

Menig kersverse vader of moeder weet: hartstikke leuk die kinderen, maar van je relatie komt niet veel meer terecht. En dat is soms best lastig. Hoe zorg je dat het leuk blijft?

Ten eerste door het bespreekbaar te maken, begint Katrien Koolen, psycholoog en relatietherapeut, bij HLN. “Het kan helpen om woorden te vinden die beschrijven wat er met jullie gebeurt nu er een kindje is. Mensen die zich ook zo voelen weten op die manier: aha, dit is blijkbaar een ding. Naar je partner toe is het een fijnere bewoording om te zeggen: ‘We zitten echt in die tropenjaren”. In plaats van: ‘Zeg dat gaat hier niet goed, hè. Je kunt een gelijkaardig gevoel beschrijven zonder je relatie te veroordelen.”

Dat neemt niet weg dat je elkaar mist. “Plots moet je zoveel puzzelen. Je kunt buitenshuis niets meer samen doen, zoals met vrienden iets drinken. En je koos voor elkaar juist omdat je die dingen het liefst samen doet. De vermoeidheid en altijd beschikbaar zijn, weegt zwaar. Een kind krijgen is ook een emotioneel proces. Je ziet vriendinnen minder, je moet terug gaan werken en mist je kind. We fantaseren bij kinderen krijgen over een mooi gezin. Soms schrikken koppels dan van de andere realiteit."

Pak genietmomentjes

Maar het blijft belangrijk om elkaar op te zoeken. “Dat is voor iedereen anders. Maar je kan bijvoorbeeld bij het thuiskomen naar je partner wandelen en eerst vragen hoe de dag was, en daarna hoe jullie het aanpakken met het eten. Kom even dichtbij en maak oogcontact. Dat is anders dan meteen over de rush van de dag te beginnen. Je kan elkaar ook zoeken door een telefoontje tijdens de lunch om te vragen wat je partner doet. In plaats van meteen te vragen wie de kinderen afhaalt. Stel soms een extra vraag waardoor de aandacht van de orde van de dag wat verschuift.”

“Pak genietmomentjes vast. Benoem het als je graag samen iets wil doen. Dat kan in een andere vorm dan een datenight. Haal chinees af. Of breng je kindje in de ochtend naar de ouders zodat jullie een uurtje kunnen wandelen. Die momenten mogen simpel zijn, maar het gaat erom elkaar even terug te vinden.”