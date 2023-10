De zes belangrijkste klachten van ongelukkige vrouwen over hun man

Therapeuten vertellen wat de voornaamste klachten zijn van ongelukkige vrouwen over hun partner

1. ‘Hij luistert niet.’

Therapeuten zijn het erover eens dat dit een van de meest voorkomende klachten is die vrouwen over hun echtgenoten hebben. Communicatie is uiteraard essentieel, maar heeft de neiging om op te drogen. In veel relaties wordt na verloop van tijd niet meer echt gepraat. Wanneer dit gebeurt, neemt de frustratie toe en veel vrouwen zeggen dat ze gedwongen zijn hun man keer op keer iets te vragen. Dit leidt tot beschuldigingen van gezeur en meer frustratie. “Het aanhouden van deze klacht houdt verband met chronische machtsstrijd en zich herhalende conflicten waarbij partners hun gesprekken beginnen door de fouten en tekortkomingen van de ander op te sommen”, zegt relatiedeskundige, psycholoog en therapeut Polly. Young-Eisendrath, Ph.D.

2. “Hij begrijpt niet hoe hard ik werk.”

Moeder zijn is een uitdagende, moeilijke en nooit eindigende taak. Dus gezien de hoeveelheid verantwoordelijkheden die een moeder heeft, gecombineerd met het gebrek aan slaap en onregelmatige werktijden, zeggen therapeuten dat veel moeders beschrijven dat ze zich hulpeloos voelen. Dit kan ook worden versterkt als de moeder ook werkt. “Veel vrouwen voelen de druk om te slagen op professioneel vlak, als moeder en als partner”, zegt Heather Z. Lyons, , relatietherapeut en eigenaar van de Baltimore Therapy Group.

3. "Hij wil gewoon seks."

Therapeuten zeggen dat ze vrouwen vaak horen klagen dat hun echtgenoten alleen maar seks willen. Dit komt voort uit een ontkoppeling tussen partners. Wanneer die ontkoppeling plaatsvindt, hebben mannen de neiging seks te zoeken als een manier om opnieuw verbinding te maken en weer intimiteit te voelen. Vrouwen hebben vaak eerst een emotionele band nodig, voordat ze het verlangen naar een fysieke band kunnen voelen. Dit zal blijven bestaan ​​totdat de twee de barrière van ontkoppeling doorbreken. “Als je seks wilt, helpt het als je dingen doet waar ze in de stemming voor komt”, zegt Herring. ‘En een hint: het zijn misschien niet dezelfde dingen die jou in de stemming brengen.’

5. "Hij maakt geen tijd voor mij (of onze kinderen)."

In traditionele gezinnen, waarbij de man de hele dag werkt, horen therapeuten vrouwen vaak klagen dat hun man de tijd neemt om te ontspannen als hij thuiskomt. Hoewel het van cruciaal belang is om tijd te hebben om te ontstressen, kan het voor problemen zorgen als dit gebeurt met uitsluiting van anderen in het gezin.

6. “Hij steunt mij emotioneel niet.”

Deze veelgehoorde klacht komt ook voort uit een communicatiestoornis, waarbij beide partners in de relatie het gevoel hebben niet gehoord te worden. Wat therapeuten meestal horen, is dat een vrouw altijd van streek is, waardoor ze het gevoel krijgt dat er niet aan haar behoeften wordt voldaan.