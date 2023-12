6 seksmythen waarvan experts hopen dat ze verdwijnen

Iedereen heeft meer seks dan jij. Mannen willen meer seks dan vrouwen. En zo zijn er meer waarheden. De New York Times sprak met experts en helpt 6 mythes uit de weredl.

Mythe 1: Iedereen heeft meer seks dan jij.

“Vreemd genoeg blijft deze mythe gedurende het hele leven bestaan”, zegt Debby Herbenick, directeur van het Center for Sexual Health Promotion aan de Indiana University School of Public Health en auteur van “Yes, Your Kid: What Parents Need to Know About Today's Teens and Seks."

Veel tieners denken dat ‘iedereen het doet’ waardoor ze in seks terechtkwamen waar ze simpelweg nog niet klaar voor waren. Deze mythe kan er ook voor zorgen dat oudere mensen in langdurige relaties zich beroerd voelen – alsof ze de enigen zijn die zich in een zogenaamde droge periode bevinden, terwijl ze simpelweg de natuurlijke eb en vloed van verlangen ervaren.

“Het is vrij typisch om te ontdekken dat ongeveer één op de drie mensen het afgelopen jaar geen seks met een partner heeft gehad,” zegt Dr. Herbenick, verwijzend naar verschillende representatieve onderzoeken. Ze wijst ook op onderzoek waaraan ze heeft gewerkt en waaruit blijkt dat de seksuele activiteit de afgelopen jaren is afgenomen om redenen die nog niet helemaal duidelijk zijn. (Onderzoekers hebben de hypothese geopperd dat de daling te maken heeft met factoren als de opkomst van sexting en online pornografie, maar ook met het afnemende alcoholgebruik onder jongeren.)

“Het kan helpen om deze perioden van weinig tot geen seks met partners te normaliseren,” zegt Dr. Herbenick.

Mythe 2: Seks betekent penetratie.

Sekstherapeuten betreuren vaak dat mensen verstrikt raken in bepaalde ‘seksuele scripts’, of het idee dat seks zich op een bepaalde manier zou moeten ontvouwen – meestal een beetje voorspel dat tot geslachtsgemeenschap leidt.

Maar “we moeten verder gaan dan het beperken van seks tot één enkel soort gedrag”, zegt Ian Kerner, een sekstherapeut en auteur van “She Comes First.” Hij merkte op dat dit soort bekrompen denken heeft bijgedragen aan de al lang bestaande kloof tussen mannen en vrouwen in heteroseksuele ontmoetingen. Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat 75 procent van de heteroseksuele mannen zei dat ze een orgasme kregen elke keer dat ze de afgelopen maand seksueel intiem waren geweest, vergeleken met 33 procent van de heteroseksuele vrouwen.

Uit een onderzoek bleek dat 18 procent van de vrouwen alleen al door penetratie een orgasme kreeg, terwijl 37 procent zei dat ze ook clitorale stimulatie nodig hadden om tijdens geslachtsgemeenschap tot een orgasme te komen. In plaats van zich te haasten in de richting van geslachtsgemeenschap, zou de nadruk moeten liggen op 'buitengemeenschap', zegt Dr. Kerner, wat een overkoepelende term is voor elke seksuele activiteit waarbij geen penetratie betrokken is.

“Als je naar de meeste reguliere films kijkt, zie je dat vrouwen snelle en fantastische orgasmes krijgen door penetratie, en het voorspel is slechts de aanloop naar dat hoofdevenement,” zegt Dr. Mintz. “Dat is eigenlijk, wetenschappelijk gezien, echt schadelijk en vals.”

Mythe 3: Vagina's hebben geen extra glijmiddel nodig.

Postmenopauzale vrouwen beschrijven de pijn die ze ervaren tijdens penetrerende seks soms als ‘schuurpapier’ of ‘messen’. Maar hoewel oudere vrouwen vaker last hebben van vaginale droogheid, kan het op elk moment in het leven gebeuren, zegt dr. Herbenick, wat gevolgen heeft voor het seksleven van vrouwen.

Naar schatting 17 procent van de vrouwen tussen 18 en 50 jaar rapporteert vaginale droogheid tijdens seks, terwijl meer dan 50 procent dit ervaart na de menopauze. Ze merkte op dat het ook vaker voorkomt als vrouwen borstvoeding geven of tijdens de perimenopauze, en dat bepaalde medicijnen, waaronder sommige vormen van anticonceptie, de smering kunnen verminderen.

“Zoals ik mijn studenten vaak vertel: vagina’s zijn geen regenwouden,” zegt Dr. Herbenick, en merkte op dat uit haar onderzoek is gebleken dat de meeste Amerikaanse vrouwen ooit een glijmiddel hebben gebruikt.

Mythe 4: Het is normaal dat seks pijn doet.

Hoewel glijmiddel sommige vrouwen kan helpen meer plezier te ervaren tijdens seks, is het belangrijk om te onthouden dat seks geen pijn mag doen. Naar schatting 75 procent van de vrouwen ervaart op enig moment in hun leven pijnlijke seks, die vele hoofdoorzaken kan hebben: gynaecologische problemen, hormonale veranderingen, kankerbehandeling , trauma – de lijst gaat maar door.

Shemeka Thorpe, een seksualiteitsonderzoeker en -docent die gespecialiseerd is in het seksuele welzijn van zwarte vrouwen , zegt dat veel vrouwen geloven dat pijn tijdens of na seks een teken is van goede seks.

"We weten vaak dat mensen die later in hun leven een soort seksuele pijnstoornis krijgen, daadwerkelijk seksuele pijn hadden tijdens hun eerste geslachtsgemeenschap, en seksuele pijn of vulvapijn bleven houden," zegt Dr. Thorpe. “Ze beseften niet dat het een probleem was.”

Ook mannen kunnen pijn ervaren tijdens geslachtsgemeenschap. Deskundigen benadrukken dat het voor iedereen die pijn ervaart tijdens seks belangrijk is om naar een medische zorgverlener te gaan.

Mythe 5: Mannen willen altijd meer seks dan vrouwen.

“Er is een groot probleem met verlangens in mijn praktijk, en de partner met een hoger verlangen is niet altijd mannelijk,” zegt dr. Kerner.”

Het is niet waar dat mannen vaker masturberen dan vrouwen, zegt dr. Brown-James. Uit een recent onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de verlangens van vrouwen gedurende hun hele leven meer fluctueerden, maar dat mannen en vrouwen gedurende de week zeer vergelijkbare schommelingen in hun verlangens ervoeren.

Mythe 6: Geplande seks is saai.

Dr. Brotto is het ook niet eens met het idee dat ‘geplande seks slechte seks is’, omdat het het ‘klinisch, droog en saai’ maakt.

Die visie is ‘zo schadelijk’, zegt ze. En het heeft tot gevolg dat veel mensen seks als een bijzaak beschouwen en het pas laat op de avond doen als ze uitgeput of afgeleid zijn, zegt Dr. Brotto, als ze er überhaupt tijd voor maken.

Als cliënten zich ergeren aan het plannen van seks, zal ze vragen: Zijn er veel andere activiteiten in je leven waar je van houdt of die belangrijk voor je zijn en die je nooit plant of op de kalender zet? Het antwoord is volgens haar meestal nee.

Geplande seks kan zich ook lenen voor responsief verlangen, zegt Dr. Brotto, waardoor ‘de opwinding de tijd krijgt om op te warmen’.