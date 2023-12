Hoe routines je kunnen helpen gelukkig te worden

Gelukkig zijn is ongetwijfeld ons meest voorkomende doel. Maar hoe word je gelukkig?

Het belang van routines om gelukkig te zijn

In het liefdesleven worden routines vaak als de vijand van behoud van een relatie beschouwd. Routines zijn echter op zich verre van negatief. In tegendeel! Ze hebben een geruststellende kant, waardoor je weet hoe de komende dag eruit zal zien. Waarschijnlijk heb je er meerdere, zonder dat je het door hebt. Bestel jij elke vrijdag pizza om een ​​film te kijken? Dat is een routine! Neem jij iedere avond dertig minuten de tijd voor een schoonheidsritueel waar jij je goed bij voelt? Nog een routine. Het laat alleen maar zien dat deze ons dagelijks leven beïnvloeden. Dit is het wonderbaarlijke effect van routine: het stelt je gerust en zorgt ervoor dat je stress kunt verminderen en voor je geestelijke gezondheid kunt zorgen .

Al deze kleine dagelijkse gewoonten hebben geruststellende en verzachtende eigenschappen. Ze creëren herinneringen en vormen een dagelijkse routine, zeker repetitief maar veilig en comfortabel. Denk eens na over je essentiële routine: eten, slapen, je behoefte doen, douchen, tanden poetsen... Zoveel acties die gebruikmaken van ons impliciete geheugen: we doen ze elke dag zonder er zelfs maar over na te denken.

Leo Bormans en Leslie Hodge hebben onderzocht hoe je gelukkiger kunt zijn in je leven. Ze zeggen dat een dagelijkse telefoontje van 8 minuten genoeg is om stress te verminderen.