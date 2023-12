Zijn vrouw gaf hem een brief, vlak voor ze stierf. Hij bleek verwoestend

Tien maanden nadat de vrouw van een man was overleden, had hij eindelijk de moed om de ​​brief te lezen die ze hem had nagelaten. Ze vertelde daarin dat de zoon die ze samen kregen, nu vier jaar oud, mogelijk niet de zijne is.

“Mijn ‘lieve’ vrouw is tien maanden geleden overleden”, schreef de man op het Off My Chest-forum van Reddit. 'Ze schreef een brief voor mij voordat ze stierf, maar ik kon mezelf er tot nu toe niet toe brengen die te lezen. Ze vertelde me hoezeer het haar speet dat ze niet het lef had om mij dit in mijn gezicht te vertellen toen ze nog leefde.”

In de brief onthulde de vrouw dat er een “grote kans” was dat de zoon waarvan hij dacht dat hij de zijne was, niet zijn biologische kind was. Een paar weken voor hun trouwdag werd de vrouw dronken op haar vrijgezellenfeest en had ze een one night stand met een andere man. Kort na die nacht werd ze zwanger, maar ze wist niet zeker wie de vader was.

Tenslotte deed de man toch een vaderschapstest. Hij blijkt niet de vader. Zijn zoontje heeft nog maar een ouder, maar die is biologisch niet zijn vader. Hij vindt het verschrikkelijk dat zijn vrouw er voor heeft gekozen om deze chaos na haar dood te veroorzaken.

"Ik geef nog evenveel om mijn zoontje als voor dat ik dit wist. Ik hoop dat tussen ons niets verandert."