5 tekenen dat je ouders emotioneel afwezig waren

Het is bekend: van dingen die fout gingen in je eerste jaren heb je een (levenlang) last. En dat is zeker zo als je ouders niet merkbaar om je gaven. Een emotioneel afwezige ouder vermijdt of negeert de behoeften en gevoelens van zijn kind.

Als volwassenen kunnen deze kinderen problemen tegenkomen in hun andere relaties. Gibson deelde enkele signalen dat je bent opgegroeid met een emotioneel afwezige ouder.

Je bent gewend het absolute minimum van mensen te verwachten

Een van de duidelijkste tekenen dat je bent opgegroeid met emotioneel onbeschikbare ouders is dat je hebt geleerd om niet te veel te vragen in relaties, zegt dr. Lindsay C. Gibson, klinisch psycholoog gespecialiseerd in emotioneel onvolwassen ouders, aan Business Insider.



Kinderen van deze ouders "leren dat andere mensen echt niet in hen geïnteresseerd zijn, en dat beïnvloedt hun zelfrespect", zei ze.

Als gevolg hiervan kunnen ze in zee gaan met een partner die niet op hen reageert of hen veel emotionele steun geeft, omdat het vertrouwd voelt.

Je hebt het gevoel dat je moet presteren om iemand geïnteresseerd te houden

Een ander neveneffect van een emotioneel afwezige ouder is het gevoel dat je ‘zo veel mogelijk uit de ander moet halen’ door er alles aan te doen om hun lof en aandacht te krijgen, aldus Gibson.

"Je kunt jezelf binnenstebuiten keren door charmant te zijn, onderhoudend te zijn, de aandacht op te eisen van iemand die anders gewoon van je af lijkt te drijven," zei Gibson.

Je kunt vallen voor meer narcistische types

Omdat kinderen van emotioneel afwezige ouders heel weinig leren accepteren en tegelijkertijd naar liefde en aandacht verlangen, kan het hen tot een belangrijk doelwit maken voor narcistische partners. .

Narcistische partners "idealiseren mensen wanneer ze met hen beginnen te daten, ze bouwen ze op, ze zijn erg complementair, ze zijn erg genereus", zei Gibson.

Jij doet het emotionele werk voor beide partners in je relaties

Omdat het zo natuurlijk voelt om onverschilligheid te tolereren van iemand die dicht bij je staat, "zal het kind van de emotioneel onvolwassen ouder vaak al het emotionele werk in de relatie doen", zei Gibson.

Na verloop van tijd wordt dit ongelooflijk vermoeiend. "Ze zijn verantwoordelijk voor de communicatie, ze zijn verantwoordelijk voor het delen van emoties. Ze doen veel werk waardoor de ander niks hoeft."

Vroeg of laat kun je meer emotionele steun gaan eisen

Iedereen moet gezien worden. Het is alleen zo dat voor volwassen kinderen van emotioneel afwezige ouders die eisen later kunnen komen, zei Gibson.

Vaak beginnen ze pas nadat ze getrouwd zijn of een langdurige relatie hebben, te verwachten dat ze krijgen wat ze niet kregen van die emotioneel afwezige ouder