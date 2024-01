‘Botox en facelifts zijn oplichterij. Deep plane facelift maakt je echt jonger’

De klassieke facelift is volgens een top-dokter in München op zijn retour.. Plastisch chirurg Falk Dagtekin, gespecialiseerd in het verjongen van gezichten, legt in de Suddeutsche Zeitung uit dat Botox en de gewone facelift symptoombestrijder zijn. Je moet de kwestie volgens hem grondiger aanpakken.

Tijdens de ingreep wordt de huid niet strakgetrokken door te trekken zoals bij een ‘normale’ facelift, maar worden de belangrijke verklevingspunten losgemaakt en worden de diepere structuren geherpositioneerd. "Je moet er tenslotte niet anders uitzien, je moet er uitzien zoals vijftien jaar geleden." De kosten voor de ‘deep plane facelift’ liggen tussen de 15.000 en 20.000 euro.

Het grote voordeel van zijn deep plane facelift-techniek is volgens de arts uit Grünwald: "Je ziet er niet uit alsof je een operatie hebt ondergaan." Zijn methode is ‘state of the art’, zegt Dagtekin.

Falk Dagtekin heeft geen hoge pet op van sommige trends, zoals hele grote billen of borsten: "Alle overdreven trends raken uit de mode, en dan heb je een probleem dat je niet zo snel kunt oplossen." Daarom blijft de plastisch chirurg zich concentreren op zijn specialiteit: het gezicht. Omdat hij gelooft: "Een jeugdig gezicht zal nooit uit de mode raken."