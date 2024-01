Het laatste taboe: misbruik van kinderen door hun moeder

Misbruik door vrouwen van kinderen is een onderschat probleem, schrijft de Amerikaanse psycholoog en deskundige Lisa Firestone.

Firestone betoogt dat dit komt doordat er nog steeds veel vooroordelen bestaan over vrouwen als moeders en verzorgers. Vrouwen worden vaak gezien als zorgzaam en liefdevol, en het is moeilijk voor mensen te geloven dat ze hun kinderen zouden kunnen misbruiken.

Firestone beschrijft verschillende vormen van seksueel misbruik door vrouwen, waaronder aanranding, verkrachting en incest. Ze stelt dat dit misbruik net zo schadelijk kan zijn als misbruik door mannen. Kinderen die door een vrouw worden misbruikt, kunnen last hebben van dezelfde problemen als kinderen die door een man worden misbruikt, zoals angst, depressie, posttraumatische stressstoornis en suïcidaliteit.

Firestone bespreekt ook de gevolgen van seksueel misbruik door vrouwen voor de maatschappij. Ze stelt dat dit misbruik een belangrijke bijdrage levert aan de epidemie van seksueel geweld. Kinderen die door een vrouw worden misbruikt, hebben meer kans om later zelf slachtoffer of dader van seksueel geweld te worden.

Firestone pleit voor meer bewustzijn over seksueel misbruik door vrouwen. Ze stelt dat we de vooroordelen over vrouwen als moeders en verzorgers moeten doorbreken. We moeten erkennen dat vrouwen net zo goed in staat zijn tot seksueel geweld als mannen. Alleen dan kunnen we het probleem van seksueel misbruik door vrouwen effectief aanpakken.