Guido van Winter Vol Liefde heeft verkering (maar niet met Marja): “Ging heel hard”

Het eerste seizoen van 'Winter Vol Liefde' deed niet onder voor de zomereditie. De afgelopen weken zagen we onder andere hoe Guido in het Zweedse Arjeplog de ene na de andere leuke dame over de vloer kreeg. Na een diepgaand vergelijkend warenonderzoek koos hij voor de blonde Marja.

Aan tafel bij 'Renze' onthulde hij gisteravond dat de prille liefde niet standhield nadat de cameraploeg weer naar het zuiden trok. "We zagen het zoete einde met de lieve en gezellige Marja", zegt Renze Klamer in de gelijknamige talkshow op rtl 4. "Is het nog aan?"

"Nou, ik kan er een heel verhaal omheen gaan breien, maar ik doe het gewoon op mijn eigen manier: nee!" antwoordt de goedlachse Guido, die al twaalf jaar tegen de poolcirkel aan woont. Ze hebben het een tijdje geprobeerd, maar toen ze nog maar met z'n tweeën waren, was het een heel ander verhaal, legt hij uit.

"Je leert dan pas iemand op een normale manier kennen. Het klinkt een beetje cliché en ik hoor het altijd van iedereen, maar ik had niet het gevoel dat ik haar miste zoals ik haar had moeten missen. Op een gegeven moment moet je dan gewoon eerlijk zijn."

Na de opnames kreeg hij een interessant bericht in de mail. "Er was iemand die zich had aangemeld… oh God, dit wordt echt weer fantastisch. Maar die kreeg het zelf niet voor elkaar met haar werk en alles. Het was kort dag”, aldus Guido. Een paar maanden later stuurt hij deze dame een bericht terug. "Dat ging eigenlijk heel hard. Na drie dagen met elkaar praten, had ze al een ticket geboekt. Toen is ze naar me toe gekomen. Twee keer is ze bij me geweest en ik ben redelijk veel bij haar geweest deze periode."

Guido is fervent jager en lijkt elk moment van de dag wel een stuk eland in de pan te willen gooien. In het programma zei hij nog dat hij 'geen vegetariër en geen Barbie' wil. Maar dat is nu anders. "Ze eet geen vlees. Maar ik vind haar heel leuk." Of ze daadwerkelijk naar Zweden verhuist, is nog onduidelijk. "We gaan even rustig bekijken hoe we dat allemaal gaan doen.”