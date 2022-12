5 signalen dat je in een toxische relatie zit

Je vraagt je misschien wel eens af of je relatie wel zo fantastisch is. Door onbewuste patronen die zijn ontstaan tussen jullie twee, kan het zomaar zijn dat wat in het begin zo mooi leek, dat nu niet meer is.

Deze vijf signalen wijzen erop dat je zorgen terecht zijn.

1. Je voelt je onzeker over je relatie. Als je continu niet zeker weet of je partner dol op je is en er altijd voor je zal zijn, dan is er iets mis.

2. Je partner heeft meer macht dan jij en hij of zij vindt dat fijn. Jij zoekt steeds bevestiging, maar durft nauwelijks te zeggen wat er aan de hand is.

3. De ander gedraagt zich als de redder. Je partner wil jou beschermen tegen de grote boze buitenwereld en wil dat je afhankelijk bent.

4. Je partner is niet trots op wat je bereikt. Jouw succes vormt een bedreiging voor zijn of haar superioriteit.

5. Je gedraagt je manipulatief, omdat het niet lukt om op een directe manier te communiceren en je wensen kenbaar te maken.