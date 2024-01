Tweelingen gescheiden en verkocht als baby’s herenigd nadat de een de ander op TikTok zag

Ze wisten niet van elkaars bestaan, totdat ze dat wel wisten en toen ontdekten ze ook dat ze ooit zijn verkocht op de babymarkt van Georgie.

Amy en Ano werden in 2002 in Georgië geboren, maar gestolen van hun moeder en verkocht op een illegale markt voor kinderadoptie die banden heeft met de georganiseerde misdaad. Hun moeder, Aza, kreeg te horen dat haar kinderen waren overleden.

Een van de tweeling, Amy Khvitia, herkende haar zus van 12 jaar toen ze te zien was in een aflevering van Georgia's Got Talent. De andere, Ano Sartania, werd zeven jaar later achterdochtig toen een vriend haar een TikTok-video van Amy stuurde en ze merkte dat ze op elkaar leken. Ze vonden elkaar met behulp van Facebook.

Nadat ze hadden afgesproken om elkaar te ontmoeten op een metrostation in Tbilisi, vertelde Amy aan de BBC: "Het was alsof ze in een spiegel keken, exact hetzelfde gezicht, exact dezelfde stem. Ik ben haar en zij is ik.

"Ik hou niet van knuffels, maar ik omhelsde haar," voegde Ano eraan toe.

Hun adoptieouders zeiden dat ze niet in staat waren zwanger te worden en dat ze adoptie hadden gekregen van iemand in het Kirtskhi-kraamkliniek in West-Georgië. Ze zeiden dat ze niet wisten dat de praktijk illegaal was.

De tweeling gebruikte een Facebook-pagina gewijd aan het herenigen van verloren kinderen die waren verhandeld om hun moeder op te sporen.