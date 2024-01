Goed ruziemaken: 5 soorten ruzie die alle stellen meemaken

In bijna iedere relatie wordt af en toe ruzie gemaakt. En dat hoe helemaal niet erg te zijn. De Amerikaanse relatietherapeuten John en Julie Gottman, zelf al 36 jaar gelukkig getrouwd, onderscheiden vijf verschillende types 'discussies' en reiken verzoeningstechnieken aan om ze weer op te lossen. Het Belgische Nieuwsblad zette ze op een rij:

Bommetje

De aanpak van een probleem kan voldoende zijn om de bom te doen barsten. Stel:de ander komt laat thuis. Je probeerde te bellen, maar hij of zij nam niet op. Zinnen à la “Waar heb jij in hemelsnaam gezeten?” starten een ruzie meteen negatief op. De ander is bijna verplicht om defensief te reageren. Ga voor de zachte aanpak. Praat eerst over je eigen gevoelens en focus niet op het gedrag van je partner. Beschrijf vervolgens het probleem zo neutraal mogelijk, zonder verwijten. Geef tot slot aan wat je zelf nodig hebt om de situatie te verbeteren.

de overstroming

Stel je dit veelvoorkomende scenario voor: een gesprek met je partner wordt bitsiger. Plots voel je je aangevallen, onbegrepen, boos, gevangen of alles in één. Het is te veel en je hebt het gevoel dat je emotioneel overstroomt. Op zo’n moment kan je niet goed ruziën. Las een pauze in. Doe iets rustgevends en spreek een later, kalmer moment af om de discussie redelijk te voeren. Idealiter duurt de time-out 20 minuten. Dan hebben stresshormonen adrenaline en cortisol je lichaam verlaten. Wacht wel niet langer dan 24 uur om erop terug te komen.

het topje van de ijsberg

Sommige ruzies lijken over banaliteiten te gaan. Over het vullen van de vaatwas, bijvoorbeeld. Met de klemtoon op lijken, want een schijnbaar oppervlakkige ruzie gaat soms over iets diepers. Ofte: het vullen van de vaatwas kan het topje van de ijsberg zijn. Vertragen is de boodschap en neem tijd om dieper te duiken. Stel de juiste vragen. “Waarom is de vaatwas vullen op deze manier belangrijk voor jou? Zit er een dieper doel in? Heb je bepaalde waarden die ermee verband houden?” Luisteren, zonder defensief in te grijpen, is hier even belangrijk als spreken.

vast, onwrikbaar standpunt: ik heb gelijk

In ruzies draait het soms rond gelijk halen. Waarom zou je ook compromissen sluiten als het standpunt van de ander zo onjuist is? Dit is de verkeerde ingesteldheid. Probeer open te staan voor de ander zijn ideeën en toon je bereid om van perspectief te veranderen. Bespreek eerst de niet-onderhandelbare aspecten van de ruzie. Die vormen de kern van je behoeften. Denk vervolgens na over je flexibiliteit met betrekking tot het onderwerp. Je kan verbaasd zijn over de overlappingen tussen jullie.

stomende ruzie

Soms kwetsen we elkaar, wordt de ruzie erger en de verbinding minder. Zoom uit en observeer jullie probleem alsof je midden in het publiek van een toneelstuk zit. Beschrijf om de beurt hoe je de ruzie ziet. Denk eraan dat elk van jullie visies valabel is. Praat over jezelf en je gevoelens. Zeg niet: “Je was boos op mij”, maar “Ik dacht dat je boos op me was”. Erken de gevoelens van je partner (“Ik begrijp waarom je daardoor van streek bent”) en identificeer de triggers als je kunt (“Ik voelde me beoordeeld en daar ben ik gevoelig voor”). Erken jouw rol in de strijd (“Ik was te kritisch”) en maak samen een plan om de kwestie anders te bespreken.