De do’s en don’ts van samen slapen met je baby

Samen slapen met je baby kan zowel voordelen als risico's hebben. Hier zijn enkele do's en don'ts om in gedachten te houden:

Do's

Creëer een veilige slaapomgeving: Als je ervoor kiest om samen te slapen, zorg er dan voor dat je baby een eigen ruimte op het bed heeft, met hun eigen beddengoed op borsthoogte of een slaapzak. Zorg ervoor dat hun hoofd onbedekt is[1]. Houd rekening met de temperatuur: Houd je baby koel en de kamertemperatuur op 16 - 20 graden Celsius[1]. Wees bewust van de voordelen: Samen slapen kan de band tussen ouder en kind bevorderen en is ideaal bij borstvoeding[2]. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer ouders en baby's samen slapen, hun hartslag, hersengolven, slaaptoestanden, zuurstofniveaus, temperatuur en ademhaling elkaar beïnvloeden[1].

Don'ts

Vermijd samen slapen onder bepaalde omstandigheden: Het is absoluut niet veilig om samen te slapen als een baby te vroeg was (vroeger dan 37 weken) of een laag geboortegewicht had, wat betekent dat hij ongeveer 2,5 kg weegt of minder. Als een van beide ouders rookt, ook al is dat niet thuis, of als een van beide ouders heeft gedronken of medicijnen heeft gebruikt met een kalmerend effect, is samen slapen niet veilig, en ook niet als een baby koorts heeft. Het is ook niet veilig als je op een bank of in een fauteuil slaapt[1]. Wees voorzichtig met het delen van bedden: Uit onderzoek blijkt dat het samen slapen met een baby tot 4 maanden oud de kans op wiegendood 2 tot 6 keer verhoogt. Hoe jonger de baby, hoe meer risico[4]. Vermijd het delen van bedden met andere kinderen: Houd huisdieren uit de buurt van het bed en laat geen andere kinderen het bed delen[1].

Het is belangrijk om te onthouden dat elke familie uniek is en wat voor de ene familie werkt, werkt misschien niet voor de andere. Het is altijd het beste om te overleggen met een zorgverlener om te bepalen wat het beste is voor jou en je baby.