Loopt je relatie stroef? Volgens een topwetenschapper kan deze liefdespil helpen

Elke relatie kent zijn fijne en minder fijne momenten. Loopt het al een tijdje niet zo lekker dan zouden koppels volgens de Amerikaanse bio-ethicus Brian Earp eens MDMA moeten proberen samen.

“De meeste scheidingen komen niet doordat er geweld of misbruik is, maar omdat ze elkaar zat zijn”, zegt Earp, die verbonden is aan Yale en Oxford, in Trouw. “En wat ze ook doen, niks helpt. Dan wil ik één optie toevoegen, zodat ze toch weer plezier in hun relatie krijgen. Ik denk dat sommige stellen daar baat bij hebben: een liefdespil.”

Die liefdespil kennen we ook wel onder de naam xtc en het werkzame bestanddeel MDMA. Er is een revival gaande van psychedelica als medicijn. Zo wordt het middel waarschijnlijk nog dit jaar in de VS goedgekeurd als medicatie tegen onder meer PTSS.

Earp: “PTSS-patiënten hebben iets meegemaakt, in een oorlog of door misbruik. Dat stoppen ze weg. Door MDMA voelen ze zich veiliger, laten hun verdedigingsmechanisme achterwege, kunnen een betere band opbouwen met hun therapeut en durven eindelijk te praten over hun herinneringen. Dat blijkt ook bij paren zo te werken, dingen die je eerst te gevoelig vond liggen, kun je nu bespreken. Je wordt milder, en meer loving.”

Dit is in de jaren zeventig en tachtig ook al uit onderzoek gebleken, maar toen het middel in 1985 verboden werd, stopte ook het onderzoek ernaar. Terwijl zo raar is een MDMA-trip niet, legt Earp uit. ”Je houdt je realiteitsbesef en gaat niet hallucineren. Je bent wel empathischer, krijgt meer voeling met je eigen emoties en die van je partner en bent beter benaderbaar dan je anders bent. Maar is dat een probleem?”