Vrienden blijven met je ex: het zegt iets over je persoonlijkheid

Mogelijk dacht je dat het wel zo aardig is om bevriend te blijven met je ex, maar in de praktijk is het zelden een goed idee. Sterker nog, wellicht blijft je ex-geliefde je opzoeken om de verkeerde redenen. Onderzoekers van de universiteit van Oakland ontdekten dat mensen met egocentrische persoonlijkheden vaker vrienden willen blijven met hun ex en wel om praktische en seksuele redenen: het is handig om bij iemand langs te kunnen gaan als je iets nodig hebt, je verveelt of zin hebt in seks. Mannen zeggen overigens vaker uit praktische motieven bevriend te blijven dan vrouwen. Mensen die om deze redenen vrienden blijven met hun voormalige geliefde zijn vaak manipulatief en onaangenaam van aard, blijkt uit de studie. Ben je zelf nog bevriend met je ex, vraag je dan dus af of diegene vooral langskomt als hij blut is, seks wil of iets anders nodig heeft. Het kan een teken zijn dat deze persoon een stuk minder aardig is dan je dacht.