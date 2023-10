Zes harde waarheden over de liefde die je liever niet wilt weten

De liefde, we stellen haar toch het liefst voor als iets uiterst romantisch. Iets met kaarslicht, gepassioneerde vrijpartijen en diepgaande gesprekken tussen twee zielsverwanten. De werkelijkheid is helaas anders.

Deze zes waarheden hoor je liever niet over de liefde.

1. Er bestaat niet zoiets als de ware.

Er zijn een heleboel partners met wie je gelukkig zou kunnen zijn. Je hebt toevallig deze gekozen en doordat je elkaar steeds beter leert kennen en aan elkaar gehecht raakt, voelt het alsof hij of zij de ware voor je is. Relatietherapeut en schrijver Esther Perel vertelde daar eerder over aan Business Insider: “Er is een ware, omdat je diegene kiest en omdat je besluit om samen iets op te bouwen. Wat mij betreft lopen er meerdere ‘ware’ liefdes rond, maar jij koos voor deze persoon.”

2. Als je een bankrekening, huis of huisdier deelt, maak je het minder snel uit.

Mensen die samen een huis hebben gekocht, verbreken minder snel een relatie, blijkt uit onderzoek. De kosten zijn simpelweg hoger om uit elkaar te gaan dus je denkt er langer over na. Volgens een onderzoek uit 2011 onder ongehuwde mannen en vrouwen in heteroseksuele relaties is het toevoegen van één extra materiële beperking (huis, hond, auto, bankrekening) al genoeg om de kans dat het stel bij elkaar blijft met 10 procent te vergroten.

3. Je hebt onrealistische verwachtingen.

Ruth Westheimer, bekend als de Amerikaanse Dr. Ruth, stelt dat we door Hollywoodfilms en porno onrealistische verwachtingen hebben. “Hollywood vertelt ons dat iedere avond de sterren aan de hemel moeten staan. Maar dat is niet het echte leven.”

4. Je kunt uit elkaar groeien.

Het is een harde waarheid, maar soms zijn relaties gewoon niet voor eeuwig. De persoon die perfect bij je paste toen je 25 was, kan misschien je tegenpool zijn op je vijftigste. Je kunt eraan werken om toch samen te blijven, maar soms is het beter om iemand te vinden die beter past bij de persoon die je nu bent.

5. Arme mensen scheiden vaker.

Pew Research Centre ontdekte dat “78 procent van de vrouwen met een hbo of wo-diploma die voor het eerst trouwden tussen 2006 en 2010 een huwelijk hadden dat gemiddeld twintig jaar duurde. Onder de vrouwen die hooguit de middelbare school hadden afgemaakt was dat aandeel maar 40 procent.” Relatiepsycholoog Eli Finkel heeft daar wel een verklaring voor: “Het is heel lastig om een productief, gelukkig huwelijk te hebben wanneer je levensomstandigheden stressvol zijn. Als je bijvoorbeeld iedere dag drie of vier bussen moet pakken om bij je werk te komen.”

6. Er zullen dips komen in je relatie.

De passie zal na een tijdje wat minder worden, maar kan weer terugkomen. Er zullen momenten zijn dat je je partner helemaal niet leuk vindt. Een relatie is niet altijd makkelijk of zoals relatietherapeut Diane Sollee schrijft: "Er zullen tijden zijn waarop één van de twee ermee wil stoppen of waarop je elkaar nauwelijks aan kunt kijken. Misschien ga je je vervelen, ben je daarna gefrustreerd, boos en voel je wrok.” Maar die tijden gaan meestal ook weer voorbij.