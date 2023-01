Kan een relatie je karakter veranderen?

In een relatie beïnvloed je elkaar ongemerkt. Je neemt dingen van elkaar over en gaat samen een bepaalde richting op. De sportman zal de luie bankhanger stimuleren te gaan bewegen en de keukenprins leert zijn partner lekker te eten. Maar kan die wederzijdse beïnvloeding ook te ver gaan? Sekstherapeut Sari Cooper meent van wel.

Ze legt eerst uit dat onze persoonlijkheid gedurende ons hele leven in grote lijnen stabiel blijft, maar zich wel aanpast naar mate we ouder worden. Dat kan gelijk opgaan met de ontwikkeling van een relatie, al heeft een relatie op zichzelf ook invloed op ons gedrag. “Als je met iemand samen bent, dan ga je een rol aannemen en inspelen op elkaar," aldus Cooper. "Een van jullie zal een sterkere persoonlijkheid hebben terwijl de andere minder dominant is. In sommige relaties veranderen die rollen dagelijks.”

Het is bovendien niet vreemd dat je elkaars gedrag overneemt. “Als je een relatie hebt met iemand die erg goed is in plannen en veel sport, dan kan het zijn dat je deze goede gewoontes overneemt”, legt Cooper uit. Er zijn ook ongezondere gedragspatronen. “Je persoonlijkheid kan op een negatieve manier veranderen als je samen bent met een persoon die erg jaloers of zelf agressief is”, stelt Cooper.

Wie van nature extravert is kan door zulk gedrag introvert en angstig worden. Het kan geen kwaad om stil te staan bij de veranderingen die de afgelopen jaren in je gedrag hebben plaats gevonden en om eventueel ongewenste patronen binnen een relatie te corrigeren.