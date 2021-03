Op deze leeftijden gaan mensen het vaakst vreemd

Vreemdgaan, het komt vaker voor dan je denkt, maar op welke leeftijd bedriegen we onze partner het vaakst? Vreemdgangerswebsite Ashley Madison zette op een rijtje wanneer mensen lid worden van de website en stelde aanvullende vragen.

In totaal bevroeg het bedrijf bijna 2.100 leden. Mannen worden gemiddeld lid als ze 36 zijn, vrouwen zijn 33. De belangrijkste reden om eens verder te kijken dan het eigen huwelijk? Teleurstelling. Na de eerste fijne jaren vol spanning en avontuur, ontstaat er sleur, weet communicatiedirecteur Isabella Mise te vertellen. “Maar al te vaak leggen onze leden ons uit dat hun huwelijk niet is wat ze ervan verwacht hadden. Nadat de roze wolk wegtrekt en kinderen op het toneel verschijnen, verandert de zaak. De relatie is minder passioneel, mensen hebben minder seks en focussen meer op het dagelijks leven.”

Van de ondervraagden was 32 procent tussen de 30 en 39 jaar toen ze hun eerste buitenechtelijke affaire hadden. Zo’n 28 procent was tussen de 20 en 29 jaar en 24 procent viel in de leeftijdscategorie 40-49. “Wanneer koppels beseffen wat voor uitdaging een huwelijk kan zijn, zeker met een gezin, dan kan het een onaangename verrassing zijn om te ontdekken welk effect dat heeft op hun gevoelens”, legt relatietherapeut dr. Tammy Nelson uit. “Meer mensen begaan een fout nadat er kinderen zijn, misschien omdat ze verlangen naar een perfecte partner, of omdat ze terugdenken aan een leven voor kinderen en alle verantwoordelijkheden die daarbij horen.”