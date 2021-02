Waar vallen mensen eerder op: gezicht of lichaam?

Uiteraard draait echte liefde om het innerlijk, maar toch kijken zowel mannen als vrouwen óók naar de buitenkant. En waar vallen ze dan vooral op: een mooi lichaam of een aantrekkelijk gezicht?

Amerikaanse onderzoekers van onder meer de Texaanse Southwestern University zochten het uit en kwamen tot een gelukkige conclusie: in bijna alle gevallen vinden mensen het gezicht belangrijker dan het lichaam. Ze vroegen 250 heteroseksuele proefpersonen om punten toe te kennen aan allerlei uiterlijke kenmerken zoals ogen, haar, glimlach, lengte en omvang.

De resultaten waren duidelijk: mannen die op zoek waren naar een vaste partner vonden de gelaatstrekken van een vrouw belangrijker dan haar lichaam. Ging het hen echter om een kortstondige affaire dan kozen mannen eerder voor een mooi lichaam. De verklaring is simpel: gezichtskenmerken zeggen meer dan het lichaam iets over de vruchtbaarheid van de vrouw. Heeft ze bijvoorbeeld meer rimpels dan is de kans ogenschijnlijk kleiner dat ze nog kinderen kan krijgen.

Bij vrouwen was het verschil nog groter: of ze nu op zoek waren naar een scharrel of een partner voor het leven, ze vonden altijd het gezicht van een man belangrijker dan zijn lichaam.