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De magische 5-op-1-regel: waarom een kus van zes seconden meer doet voor je relatie dan een weekend Parijs

Liefde, relaties, geluk
door Ans Vink
zaterdag, 13 juni 2026 om 18:01
liefde_kleine_gebaren_symbolisch
Niet het romantische diner of het weekend weg, maar het dagelijkse "hoe was je dag?" en een hand op de schouder bepalen of een relatie standhoudt. Dat is de kernconclusie van de Amerikaanse psychologen John en Julie Gottman, die in hun zogenoemde Love Lab inmiddels meer dan veertigduizend stellen observeerden. Hun bevindingen worden deze week opnieuw onder de aandacht gebracht in Flow Magazine, dat zeven concrete tips uit hun boek Liefde samenvat.
Volgens de Gottmans floreren succesvolle stellen bij het alledaagse: een aanraking in het voorbijgaan, een oprecht compliment, een vraag naar elkaars dromen. Op basis van hun observaties kan het echtpaar met een nauwkeurigheid tot 94 procent voorspellen of een stel binnen zes jaar uit elkaar gaat. De cruciale verhouding: in stabiele relaties staan tegenover elke negatieve interactie minstens vijf positieve — de inmiddels beroemde "magic ratio" van 5:13.

De zeven kleine gebaren

• De tienminutencheck-in: leg je telefoon weg en vraag je partner of je iets voor hem of haar kunt doen.
• Stel een grote vraag: vraag bijvoorbeeld naar elkaars dromen, en geef desnoods zelf eerst antwoord ter inspiratie.
• Zeg dankjewel: benoem expliciet de kleine dingen die je partner voor je doet — ook al lijken ze vanzelfsprekend.
• Geef een oprecht compliment: benoem op het moment zelf wat je waardeert in je partner.
• Vraag wat je nodig hebt: beschrijf je behoefte in positieve bewoordingen, bijvoorbeeld "ik mis je een beetje, zullen we samen iets leuks doen?"
• Raak de ander even aan: een korte aanraking verhoogt de afgifte van oxytocine, het hormoon dat verbinding stimuleert.
• Ga op date: plan een avond samen, telefoon weg, en maak bewust contact met open vragen en aandacht.
Vooral dat fysieke contact is biologisch onderbouwd: zelfs een korte aanraking verhoogt de oxytocineafgifte, het hormoon dat verbinding en vertrouwen stimuleert.
Opvallend is hoe weinig moeite het kost. Stellen die zes jaar later nog samen waren, reageerden in 86 procent van de gevallen positief op een klein "bod om aandacht" van hun partner; bij gescheiden stellen was dat slechts 33 procent.
Met andere woorden: wie écht naar zijn partner luistert als die zegt "kijk, een eekhoorn", doet meer voor zijn relatie dan wie een citytrip boekt.

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