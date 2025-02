Als je het best gedijt bij een kleine vriendenkring en liever niet al te vaak contact hebt, is dat een teken van een hoge intelligentie. Dat blijkt uit een onderzoek dat verscheen in het British Journal of Psychology.

Uit dat onderzoek gepubliceerd blijkt dat mensen met een hoge intelligentie vaak minder behoefte hebben aan sociale contacten. Het onderzoek, uitgevoerd onder ruim 15.000 mensen tussen de 18 en 28 jaar, laat zien dat deze groep juist minder gelukkig wordt van veel sociaal contact. Dit is opvallend, omdat sociale interactie over het algemeen bijdraagt aan geluk.

De hoofdconclusie van het onderzoek luidt dat mensen die in dichtbevolkte gebieden wonen over het algemeen minder tevreden zijn met hun leven, maar dat hun geluk wel toeneemt naarmate ze meer sociaal contact met goede vrienden hebben.

Maar volgens de onderzoekers is er één belangrijke uitzondering. Voor mensen met een hoog IQ lijkt het juist precies omgekeerd.

Waarom hebben slimme mensen minder sociale behoeften?

De onderzoekers koppelen dit fenomeen aan de evolutie. Onze voorouders leefden in kleine groepen op de Afrikaanse savanne, waar sociale banden essentieel waren voor overleving. Intelligente mensen lijken echter beter in staat om zich aan te passen aan de moderne wereld, waar grote bevolkingsdichtheid en minder afhankelijkheid van sociale groepen de norm zijn. Hierdoor voelen zij minder noodzaak om vaak contact te zoeken met anderen.

Hoe herken je eenzelvigheid bij slimme mensen?

Ze hebben vaak een kleine vriendenkring.

Ze voelen zich niet ongemakkelijk bij lange periodes zonder sociaal contact.

Ze verkiezen vaak activiteiten die onafhankelijkheid vereisen, zoals lezen of leren.

Betekent dit dat alle eenzelvige mensen slim zijn?

Niet per se. Hoewel er een verband is tussen eenzelvigheid en intelligentie, betekent dit niet dat iedereen die weinig sociaal contact zoekt automatisch hoogbegaafd is. Andere factoren, zoals persoonlijkheid en levensomstandigheden, spelen ook een rol.

Conclusie

Eenzelvigheid kan een teken zijn van hoge intelligentie, maar het is geen universele regel. Intelligente mensen lijken simpelweg beter te gedijen in situaties waarin ze minder afhankelijk zijn van sociale interacties.