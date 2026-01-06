ECONOMIE
Grey divorce: de stille revolutie onder Nederlandse zestigplussers

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
dinsdag, 06 januari 2026 om 7:27
131182857_m
Steeds meer 60-plussers zetten alsnog een punt achter hun huwelijk. Jongeren juist minder. Volgens het CBS maakten in 2019 ruim 6.000 zestigplussers een echtscheiding mee, 14 procent meer dan in 2014, terwijl scheidingen onder jongeren juist daalden. De ‘grey divorce’ is geen randverschijnsel meer, maar een vaste factor in de Nederlandse relatie‑statistiek.​
Scherm­afbeelding 2026-01-06 om 05.29.14
Dat komt niet doordat ouderen ongeduldiger zijn geworden, maar doordat de omstandigheden radicaal zijn veranderd. We leven langer, blijven fysiek en mentaal langer actief en hebben dus ook meer jaren na ons pensioen waarin een ongelukkig huwelijk als verlies van kostbare tijd voelt. Gerontologen spreken van een “gray divorce revolution”: met de toegenomen economische zelfstandigheid van vrouwen en de normalisering van echtscheiding verdwijnt de sociale druk om “het maar uit te zingen”.gerontijdschrift
Cijfers laten zien dat het zwaartepunt van scheidingen langzaam naar boven schuift: in 2024 gold bij 44 procent van alle scheidingen dat minstens één partner 50 jaar of ouder was, goed voor meer dan 10.000 ‘grijze’ scheidingen per jaar. Waar een huwelijk beëindigen na je zestigste ooit bijna ondenkbaar was, wordt het nu door veel ouderen gezien als een legitieme nieuwe start.
Een belangrijke rol speelt ook het lege‑nest‑moment. Als kinderen de deur uit zijn, valt een gemeenschappelijk project weg en wordt pijnlijk zichtbaar hoe weinig er soms nog overblijft. Relatiedeskundigen zien daarnaast de overgang, gezondheidsproblemen en verschillen in tempo (de één wil reizen, de ander vooral rust) als klassieke triggers voor late scheidingen. Opvallend is dat een groot deel van de 60-plus-scheidingen ‘tweede’ of ‘derde’ huwelijken betreft, die statistisch al kwetsbaarder zijn.
De grijze scheiding heeft ingrijpende gevolgen: financieel (pensioen en huis moeten worden gedeeld), emotioneel (kleinkinderen tussen twee opa’s en oma’s) en sociaal, omdat sociale netwerken vaak om het stel heen zijn gebouwd. Maar voor steeds meer ouderen weegt dat niet langer op tegen het vooruitzicht op nog tien, twintig jaar in een slecht passend huwelijk. “Je bent nooit te oud om opnieuw te beginnen,” zeggen mediators dan ook tegen twijfelende 60-plussers – en de cijfers laten zien dat die boodschap breed aanslaat.

