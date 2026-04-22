Het moeilijkste en mooiste aan het huwelijk, de lange duur

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
woensdag, 22 april 2026 om 11:54
Niet de grote romantische gebaren, maar kleine signalen – je partner serieus nemen in werk en stress, grenzen respecteren, elkaar rust gunnen – doorslaggevend zijn voor tevredenheid in relaties. Om het met een dichter te zeggen: "Het meeste van een mensenleven wordt het minste opgeschreven hoe zij trouw zijn aan elkaar."
In de populaire relatieboeken gaat het al jaren over de vijf “liefdestalen”: woorden, cadeaus, tijd, hulp en lichamelijke aanraking. Maar relatietherapeuten signaleren dat we inmiddels een paar belangrijke liefdestalen over het hoofd zien.
In het Duitse magazine van de Süddeutsche Zeitung wijst erop dat vooral waardering in het alledaagse en respect voor mentale ruimte ondergewaardeerd zijn. Niet de grote romantische gebaren, maar de vraag of je partner je werk serieus neemt, je grenzen respecteert en je niet wegzet als “overgevoelig”, blijkt cruciaal voor de kwaliteit van de relatie. In onderzoeken naar tevredenheid in langdurige relaties scoren koppels significant hoger wanneer partners elkaars stress serieus nemen en de ander expliciet bevestigen in diens competenties.
Tegelijkertijd laat de praktijk van relatietherapie zien dat veel mensen hun “zorgtaal” verkeerd lezen. De partner die stilte nodig heeft om op te laden, wordt ervaren als afstandelijk, terwijl die stilte juist een vorm van zorg kan zijn: ik belast je niet met mijn chaos. En de partner die praktische dingen regelt – de belasting, de zorg voor ouders, het reserveerwerk voor vakanties – wordt zelden gezien als romantisch, terwijl dit voor velen een van de meest concrete uitingen van liefde is.
Daar zit ook een maatschappelijk kantje aan. Idealiserende beelden van romantiek op sociale media benadrukken spectaculaire cadeaus en grote verklaringen, terwijl langdurige relaties eerder draaien om betrouwbaarheid, emotionele veiligheid en wederzijds respect. De onderschatte liefdestalen zijn precies die weinig instagrammable vormen van liefde die je niet makkelijk in een story vangt, maar waar relaties in de werkelijkheid op draaien. De ongemakkelijke vraag is dan: hoeveel liefde gaat er verloren omdat we de taal niet herkennen waarin de ander haar probeert te spreken?

Mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, ontwikkelen deze acht eigenschappen vaak als volwassenen, zeggen psychologenMensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, ontwikkelen deze acht eigenschappen vaak als volwassenen, zeggen psychologen
Enig kind zijn is helemaal niet ergEnig kind zijn is helemaal niet erg
Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)
Zo maak je vrienden: onderzoekers komen met interessante nieuwe detailsZo maak je vrienden: onderzoekers komen met interessante nieuwe details
Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

De 'onkreukbare' koningin die decennia lang haar favoriete zoon liet rotzooien.

Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: 'Goedkoper en beter dan afslankmedicatie'

Trump verlengt bestand, haalt nieuwe troepen, dus wat wil hij echt?

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

Deze econoom pleit voor een 30-urige werkweek: "Tijd is het meest waardevolle dat je hebt"

