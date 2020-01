Man hackt Disneyfilm: is dit het leukste huwelijksaanzoek ooit?

Het huwelijksaanzoek van de Amerikaan Lee Loechler is er eentje om in te lijsten. Hij ging met zijn vriendin naar haar favoriete Disneyfilm Doornroosje. Wat zij niet wist, was dat hij de film zo had aangepast dat de prins en Doornroosje een geanimeerde versie van henzelf waren.

Sthuthi David, zoals zijn aanstaande heet, dacht eerst dat er iets mis was met de film. Toen de prins een doosje met een ring tevoorschijn haalde, viel het kwartje. Daarna deed Lee in de bioscoopzaal een aanzoek, terwijl de prins en Doornroosje in de film vol verwachting de zaal in kijken. Die zaal zat vol vrienden en familie, die luid begonnen te juichen toen het verlossende woord viel.

De video, die gisteren op YouTube verscheen, gaat de hele wereld over en is al meer dan een miljoen keer bekeken.