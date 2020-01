Netflix wordt weer duurder

Slecht nieuws voor Netflix-abonnees: het abonnement wordt duurder. Alleen de goedkoopste “basic”-formule van 7,99 euro per maand behoudt zijn prijs. De andere formules, “standaard” en “premium”, worden respectievelijk 1 en 2 euro per maand duurder.

Het “standaard”-abonnement zal voortaan 11,99 in plaats van 10,99 euro per maand kosten. Voor die prijs kan in High Definition (HD) worden gekeken, en dat op twee schermen tegelijkertijd.

De prijs voor de “premium”-formule gaat dan weer van 13,99 euro naar 15,99 euro per maand. Daarmee kan met dezelfde account tegelijk op vier schermen gekeken worden. Sommige programma’s zijn dan ook in Ultra HD beschikbaar.

Met de goedkoopste formule van 7,99 euro kan Netflix maar op één scherm afgespeeld worden in Standard Definition (SD). Die prijs is al sinds de komst van Netflix ongewijzigd.