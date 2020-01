Wonderlijk: Olifant wandelt rond in hotel in Sri Lanka

Je zult maar een olifant tegenkomen op weg naar je ontbijt. In dit hotel in Sri Lanka kijken ze er niet meer van op.

Natta Kota, zoals de olifant heet, is een reguliere bezoeker van het Jetwing Yala Hotel in Sri Lanka. Het dier loopt wat rond, steekt zijn lange slurf overal in en wordt hooguit wat vreemd aangekeken door de hotelgasten.

Beelden van de gigantische bezoeker gingen eerder al rond, maar een nieuwe video is pas echt viraal gegaan. In enkele dagen tijd is het filmpje al meer dan 6,5 miljoen keer bekeken.

Het hotel reageert: “Hoewel Natta Kota wel vaker een bezoekje brengt aan een van onze hotels is het nog steeds een wilde olifant en dat houden we graag zo. Het is spannend om in en om onze hotels met wilde dieren in aanraking te komen, toch vragen wij aan gasten om hun ruimte te respecteren en altijd op gezonde afstand te blijven,” klinkt het.

Op Twitter wordt ondertussen hilarisch gereageerd op de beelden.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30 — Upuli 🇱🇰 (@upidaisy) January 19, 2020

Aw you know he felt bad about knocking that lamp over. It’s ok Mr. Elephant, we know you didn’t mean to. — Christina Murphy (@murphystina) January 19, 2020

He did, didn’t he! Tried to pick it back up for a few seconds before realising he’s an elephant and that’s never going to happen 🤦🏼‍♀️ — Danielle (@_daniellecw) January 19, 2020