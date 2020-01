Hilariteit op Twitter met #HoeEetDitLiedje: “Annie, hou jij m’n nasi effe vast”

Het is flauw, maar ook geestig: op Twitter gaat de hashtag #HoeEetDitLiedje viraal. Bedenker is Frank Ouwerkerk. Een paar dagen geleden schreef hij: ‘Nieuwe challenge: eatify je favoriete songs!’ De bedoeling is om een eetbaar tintje mee te geven aan een liedje. Er volgde een stroom reacties, variërend van “Zeg Me Dat Het Schnitzel Is van Frank Boeijen” en “Annie, hou jij m’n nasi effe vast” tot ‘Let it Brie” en “Don’t stop mie now”.

Nieuwe challenge: eatify je favoriete songs!



Ik begin:



Phil Colins – In The Airfryer Tonight#HoeEetDitLiedje — Frank (@Frankzinnig) January 26, 2020

Frans Bauer – Heb je eten voor mij?#HoeEetDitLiedje — Frank (@Frankzinnig) January 26, 2020

Zeg me dat het schnitzel is – Frank Boeijen #HoeEetDitLiedje — ꓘʁoodƨʍɑ 🔴⚪ (@kroodsma) January 26, 2020

Biet it – Michael Jackson #HoeEetDitLiedje — Rinze Anne 🌐 (@rinzeanne) January 26, 2020

T-Spoon – Snacks on the beach — Bjorn Roozeboom (@BjornRoozeboom) January 28, 2020

Queen – We will wok you. — Novy (@novy71) January 27, 2020

Toontje Lager -Ik heb bieten met je geschranst- #HoeEetDitLiedje — Helen de la Mer 💃✍📷🎨✏ (@HelendelaMer) January 26, 2020

Henk Westbroek – Zelfs je ham is mooi 🍽️#HoeEetDitLiedje — Oldschool Bastörd (@Sk1nCreations) January 26, 2020

Uit De Muur – Klein Orkest#HoeEetDitLiedje — ongerijmd (@ongerijmd) January 26, 2020

Bloed, Zweedse balletjes en tranen – Hazes — Juan el Bautista (@HenzOpperbacher) January 28, 2020

Vengaboys – We’re going to eat pizza #HoeEetDitLiedje — Eddy Soenveld (@edrocket65) January 28, 2020

Don’t stop Mie now – Queen — Juan el Bautista (@HenzOpperbacher) January 28, 2020

Annie, hou jij m’n nasi effe vast – Miggy #HoeEetDitLiedje — 𝙼𝚊𝚛𝚕𝚒𝚎𝚜 𝚟𝚊𝚗 𝙻𝚎𝚎𝚞𝚠𝚎𝚗 (@MCEvL) January 26, 2020