Van Independence Day tot nationale rouw: Britse kranten net zo verdeeld over Brexit als bevolking

De Britten hebben de Europese Unie verlaten. Dat leidde aan de andere kant van het kanaal tot zeer gemengde reacties, zo blijkt ook uit de berichtgeving. De ene krant spreekt van een dag van nationale rouw, de andere heeft het over Independence Day.

‘Rise and shine… It’s a glorious new Britain’, schrijft de Daily Express blij. ‘Nu we eindelijk de EU hebben verlaten: make leave… not war’, klinkt het in The Sun. Kwaliteitskrant The Guardian is genuanceerder: voor sommigen was het ‘Onafhankelijkheidsdag’, voor anderen ‘nationale rouw’.

Daily Mirror spreekt van een historische nacht, maar voert ook de druk op: ‘Bouw nu het Groot-Brittannië dat ons was beloofd…’ ‘We’re out! Een nieuwe dag voor Groot-Brittannië’, kopt Daily Mail. En tot slot Financial Times Weekend: ’Eindelijk heeft Groot-Brittannië de banden met EU doorgeknipt’.