Influencer bedondert de boel: vakantiefoto’s Bali gemaakt in Ikea

Je belevenissen op Instagram hoeven niet echt te zijn, als de foto’s maar mooi zijn. Dat bewees de 23-jarige influencer Natalia Taylor nog maar eens. De Amerikaanse deed alsof ze een droomvakantie beleefde op Bali en haar meer dan 300.000 volgers trapten er met open ogen in. In werkelijkheid had ze wat kiekjes gemaakt in de lokale Ikea.

Taylor plaatste foto’s, die in een luxueuze hotelkamer leken gemaakt, in een bad en aan de telefoon. Daarbij vulde ze Bali in als locatie en schreef ze: “The queen has arrived”. Haar volgers zijn onder de indruk. ‘Zij leeft echt haar beste leven’, klinkt het. ‘Onze Bali-prinses’, schreef een ander. Al zijn er die onraad ruiken. ‘Is dit niet in Ikea’, merkt iemand op. En een ander schrijft: ‘Ik zie het prijskaartje’.

Toch gelooft de meerderheid haar bedrog tot ze later op YouTube uitlegt hoe het echt zit. “Sommige mensen doen zich anders voor dan ze zijn en komen daar makkelijk mee weg’’, zegt ze in de video. “Bali leek me de ideale bestemming voor vervalste vakantiekiekjes. Mijn punt? Dat je niet alles moet geloven wat je online ziet.’’