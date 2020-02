Deelnemers First Dates woedend over montage: “Weer een internetgekkie dat viraal gaat”

First Dates is het razend populaire datingprogramma van BNNVara, waarin door een redactie gekoppelde mensen een eerste date beleven. De Volkskrant vroeg enkele oud-deelnemers hoe ze terugkijken op hun deelname.

Van de 730 dates die in de show te zien waren, zijn er nog slechts vijf koppels bij elkaar. Toch stemmen dagelijks nog steeds 425.000 mensen af op het programma met de knappe barman Victor Abeln en maître Sergio. Online worden fragmenten vaak nog miljoenen keren teruggekeken.

Ander onderwerp

Een van de deelnemers die viraal ging, is de 30-jarige ict’er Jaap Bierman. Hij vertelt tegen de krant: “Midden in de date kwam er een redacteur naar me toe: ‘Jaap, loop even mee, je zendertje zit niet goed.’ Zo’n onderbreking is vreemd, want je zit midden in een gesprek. Ik liep achter hem aan, hij friemelde twee seconden voor de vorm aan mijn zender en zei: ‘Luister, jullie praten al een hele poos over toneel, kun je het niet hebben over daten?’ Ik snap dat wel, een gesprek over theater is niet spannend om uit te zenden.” Toen zijn tafelgenoot maar over toneel bleef praten werd ze met dezelfde smoes weggelokt. Ook zij kreeg de opdracht een spannender gespreksonderwerp te kiezen.

Complete lul

De 26-jarige student Roland Janssen voelde zich nog veel harder voor schut gezet. “Halverwege heb ik de televisie uitgezet. Ik was woedend,” vertelt hij over het moment dat hij zijn aflevering terugkeek. “In totaal zal de redactie met het voorgesprek, de date, het nagesprek en de shots tussendoor zo’n drie uur materiaal van me hebben. Daar is 8,5 minuut van uitgezonden. Ik heb ze in voorgesprekken duidelijk verteld dat ik een jongen ben die eenzaam is en met zichzelf in de knoop ligt, en ik werd neergezet als een complete lul.” Over zijn date: “In de uitzending leek het alsof ze alleen maar nors om zich heen keek, met een knullig muziekje eronder gemonteerd. Maar dat viel in werkelijkheid reuze mee.”

Internetgekkie

Ook de eigenzinnig fotografe Maaike Coers (23) is niet te spreken over de montage. “Een dag na de uitzending belde een redacteur. Ik vroeg waarom ze mijn uitleg waarom ik niets at eruit hadden geknipt. Hun reactie: tijdgebrek. Ze hadden een beperkte tijd om het beeldmateriaal te bewerken. Maar ik weet: al hadden ze een week de tijd, ze zouden het er nooit in hebben gezet. Mij zo afschilderen is goed voor de kijkcijfers; weer een internetgekkie dat viraal gaat. Ik wist dat er op televisie geknipt en geplakt wordt, maar niet dat het zo erg was. En vooral niet hoeveel impact het op je leven kan hebben.”