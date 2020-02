Leuke tv: Henny Vrienten en Peter R. maken ruzie bij DWDD

Bij Matthijs aan tafel is het meestal gezellig. Maar soms doorbreekt iemand de ons-kent-ons-vindt-ons-geweldig sfeer. Gisteren was zo’n moment. Peter R. de Vries mocht bij Matthijs nog één keer vertellen over Nathalie Holloway.

Maar Harry Vrienten had niet zo’n zin is de zelf-felicitaties van Peter R. en zong een zeer onaardig liedje over De Vries. Hij kwam in een liedje ook nog even terug op de onaardige wijze waarop De Vries om was gegaan met Sonja Barend (die trouwens vandaag 80 wordt). In het fimpje wordt het vanaf ongeveer 8 minuten onaardig.