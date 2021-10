Renze Klamer wil zich niet (hardop) verkneukelen over het mislukken van Khalid & Sophie

Renze Klamer en Fidan Akiz werden bruut van het scherm gehaald door BNNVARA. Te weinig kijkers, te links. De omroep ritselde de opvolgers Khalid Kasem en Sophie Hilbrand en lieten dat Klamer en Akiz pas op het allerlaatste moment weten. Linkse mensen onder elkaar.

Renze sprak publiekelijk zijn verbazing uit over de gang van zaken. Heeft hij daar spijt van? “Nee hoor. Het werd ons echt op het laatste moment medegedeeld, dus ik dacht: ik vind het wel netjes om ook even mijn eigen reactie te geven. Dat was mijn gevoel op dat moment. Ik dacht: ik gooi het eruit”, vertelt hij in de Weekend.

En vermoedelijk verkneukelt hij zich over de moeizame eerste maanden van Khalid & Sophie. Want De Vooravond moest weg omdat er te weinig mensen keken. Maar naar Khalid & Sophie kijken veel minder mensen. “Ik heb het gezien. En dan? Ik vind het echt niet chic om daar dingen over te zeggen.”

En het programma zelf? Beter dan De Vooravond? "Ik heb er misschien even naar gekeken, maar ik heb ook besloten dat ik er niks over ga zeggen. Heel veel mensen vragen mij natuurlijk wat ik ervan vind, maar ik vind het nooit chic om over collega’s te oordelen. De kijker oordeelt wel.”