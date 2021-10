Ron Fresen is ongeneeslijk ziek en stopt er mee

Na acht jaar achtuurjournaal heeft politiek verslaggever Ron Fresen (62) besloten ermee te gaan stoppen. Hij is ongeneeslijk ziek en wil de jaren die hem nog resten liever achter de kinderwagen van zijn kleinzoon aanlopen dan achter politici in Den Haag.

Op zijn 47e had hij al prostaatkanker, maar dat leek goed afgelopen.

‘Tot november 2018, toen tijdens een routinecontrole mijn bloedwaarden, na elf jaar kankervrij te zijn geweest, niet goed bleken. Ik wist meteen wat dat betekende. Bij recidive is het altijd uitgezaaid, altijd ongeneeslijk. Dat was een heel harde boodschap. De onbezorgdheid die je normaal als gezond mens hebt, viel ineens weg. Plotseling moest ik me druk gaan maken over de vraag hoe lang ik daar nog mee kon leven, en wat voor leven dat dan was. De eerste weken bleef ik het liefst onder mijn dekbed liggen. Ik had nergens meer zin in,’ zegt Fresen tegen De Volkskrant.

Hij heeft vermoedelijk nog een paar jaar en wil die niet besteden aan heel hard werken.