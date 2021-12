Marcel van Roosmalen over VVD-vrouwen, een te kleine paraplu en Formule 1: “Legt alles bloot wat hier mis is”

Marcel van Roosmalen haalt in zijn laatste column voor radio 1 hard uit naar het kabinet, de Formule 1 en het coronabeleid. "De wereldtitel van Max Verstappen had een lichtpuntje moeten zijn, maar legde juist alles bloot wat hier mis is."

"We krijgen weer een kabinet met dezelfde partijen die ons nu al vijf jaar geestelijk helemaal slopen. Maar zeggen ze dan, het bestaat waarschijnlijk voor 50 procent uit vrouwen. Ja, uit VVD-vrouwen, dan maakt het niet zoveel uit", aldus Van Roosmalen.

En over de Formule 1: "Op de tribunes van Abu Dhabi zat alles wat we liever kwijt dan rijk zijn. Mannen in een midlifecrisis in oranje T-shirts met roodwitblauwe vlaggetjes die schijt hebben aan de coronaregels en ons land wereldwijd voor lul zetten."

Ook de politiek krijgt er van langs. "Rob Jetten van D66 van wie de gewone mensen niet meer met een vliegtuig mogen, vindt Formule 1 ineens geweldig. En Lilianne Ploumen van de PvdA begon er Limburgs van te praten."

"Wij leven in een land dat er niet in slaagt om 5000 vluchtelingen te huisvesten, maar waar het ondanks een pandemie wel lukt om 5000 proleten naar Abu Dhabi te sturen. Waarom hebben we niet geruild?"