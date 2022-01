Twitter over John de Mol

Twitter is opmerkelijk eensgezind over John de Mol en zijn interview bij Boos.

John de Mol: ik was zo laaiend op Joeren! Half uur tegen hem geschreeuwd en wilde hem slaan. Ohja, hij mocht natuurlijk wel blijven!

Ook John de Mol: bij Talpa hebben we altijd al een zero tolerance policy gehad voor seksueel overschrijdend gedrag. 🤷🏻‍♀️ #BOOS