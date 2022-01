Toerist toont foto’s en geniet van ‘Amsterdam’: ‘Wie vertelt hem dat hij in Groningen is?’

Sergey Kotov heeft een toptijd in Amsterdam, zo schrijft hij bij foto's op social media. Die tonen echter niet de Amsterdamse grachten, maar het Zuiderdiep in Groningen.

Twitteraar Ramon van Marwijk zag de mooie plaatjes van de Groninger binnenstad voorbijkomen en vroeg zich af: "Wie gaat het ’m vertellen?” Gelukkig krijgt de man uit Kiev het op een gegeven moment zelf door.

Hij schrijft bij een foto van de Martinitoren: "Groningen is de grootste stad in het Noorden van Nederland, een universiteitsstad met zo’n 50.000 studenten.” Het nieuwe hypermoderne Forum valt ook in de smaak. "Het is gewoon een mekka voor studenten.”