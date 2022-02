Eindigen echt alle online discussies bij Hitler?

Het is een van de oudste internetwetten: als een online discussie maar lang genoeg duurt, eindigt hij bij Hitler en de nazi's. Maar klopt deze wet van Godwin wel?

Drie onderzoekers van Harvard, Babson College in de VS en de universiteit van Kozminski in Polen besloten het uit te zoeken, schrijft Vlaamse krant De Standaard. Mike Godwin viel het in 1990 al op dat mensen in online discussies vaak vergelijkingen maken met Hitler, de Tweede Wereldoorlog en de nazi's. Daarop formuleerde hij de satirische wet: 'De waarschijnlijkheid dat een conversatie uitdraait op vergelijkingen met Hitler of de ­nazi’s benadert gaandeweg 1 (of absolute zekerheid).'

Om dit te toetsen analyseerden de onderzoekers 200 miljoen Reddit-berichten uit 2018. Het discussieplatform komt waarschijnlijk het dichtst in de buurt bij de vroege online discussies van de jaren 90. Ze kozen voor de subreddits: r/the_donald, van Trumps meest fanatieke achterban, maar ook voor r/politics en r/worldnews.

En wat bleek: de kans op een Godwin steeg inderdaad als een discussie langer doorging. Maar het was bij lange na niet 100 procent zeker. Uiteindelijk ging iets meer dan een op de tien discussies vroeg of laat richting Hitler. Dat gebeurde meestal tussen de 20 en 40 reacties. Daarna nam de kans om bij de nazi's uit te komen juist weer af.

Er zijn wel twee belangrijke kanttekeningen: ten eerste duren online discussies tegenwoordig veel korter dan vroeger. En ten tweede worden veel nazistische teksten weggefilterd door de moderators van fora.

Bovendien: Godwin bedoelde zijn wet meer om duidelijk te maken dat je een discussie doodslaat door de tegenpartij een fascist te noemen.