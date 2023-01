Wanstaltige column in de Telegraaf: oudere vrouw vergeleken met doffe citroen waar sap uit is

Psycholoog Jeffrey Wijnberg legt in zijn column in de Telegraaf uit waarom volgens hem mannen graag een jongere vrouw willen. Mogelijk had hij al een tijdje weinig lezers en wilde hij choqueren, want wat volgt is een onzinnig relaas waarin hij oudere vrouwen lelijk noemt en vergelijkt met citroenen.

"Neem een vers geplukte citroen: vol glans, strak in de schil, de frisse geur spettert er spontaan vanaf", aldus Wijnberg. "Laat diezelfde citroen een tijdje liggen en wat overblijft is een harde, doffe knikker waar met moeite een beetje sap uit te persen valt. De vergelijking van de vrouw met een citroen is natuurlijk oneerbiedig, maar het is wel een manier om te begrijpen waarom een man voor een jonger exemplaar gaat."

De psycholoog schrijft ook nog: "Nu zullen er altijd lieden blijven die zeggen: 'Echte schoonheid zit van binnen’. Maar laten we wel zijn: dan hebben we het toch echt over een ander soort schoonheid: een schoonheid die de afzichtelijkheid van het ouder worden nog enigszins moet compenseren."

En tot slot: "Alsof het al niet pijnlijk genoeg is, doet de oudere vrouw er soms nog een schepje bovenop door haar vrouwelijkheid helemaal op te doeken. Ze verandert in een manspersoon met kortgeknipt haar, opgeschoren aan de zijkant."

Gelukkig 'spettert de frisse geur' nog wel van oudere mannen af: