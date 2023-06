NPO-directeur Frans Klein kiest na DWDD-rel voor Talpa

Frans Klein, de baas van de televisiezenders van de NPO, gaat naar Talpa, schrijft het AD. Hij stapte in 2014 over van BNNVara waar hij vanaf 1988 (toen nog Vara) in verschillende functies werkte. Zowel in zijn rol bij de VARA als bij de NPO was hij verantwoordelijk voor DWDD. Er is een sterk vermoeden dat hij wist van het potentaten-gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Hij zou er voor hebben gekozen niks te doen, omdat de kijkcijfers van DWDD fijn hoog waren.

Kort na het uitkomen van het artikel, in november 2022, legde Klein zijn taken tijdelijk neer. ,,Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek, heeft Frans Klein aangegeven tijdelijk zijn functie neer te leggen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek”, zo verklaarde de NPO. Donderdag werd nog bekend dat het onderzoek langer duurt dan verwacht. Reden is dat meer melders om een gesprek hebben gevraagd en het onderzoek groter is geworden.