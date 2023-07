Problemen bij Op1: “Als kijkcijfers na de zomerstop niet verbeteren, denk ik dat talkshow stopt”

BNNVARA is al vertrokken bij Op1. De kijkcijfers bereikten in het tweede kwartaal van 2023 een dieptepunt. Kortom: echt lekker gaat het niet bij de belangrijkste talkshow van de publieke omroep.

Oud-zenderbaas Tina Nijkamp reageert in De Telegraaf op het conflict dat speelde met BNNVARA: "Dagelijks televisie maken is ontzettend stressvol, als er iets belangrijks gebeurt, moet je soms lastminute weer de hele line-up omgooien. Als er dan heel veel baasjes zijn in zo’n stressvolle omgeving is het wachten op ruzie.”

Ze vreest overigens voor het voortbestaan van de talkshow. "De kijkcijfers in de doelgroep 25-54 jaar moeten echt omhoog, het scoort oud en dat wil de NPO niet voor NPO1. Het is natuurlijk de zomerperiode, maar ik denk dat als de kijkcijfers niet snel verbeteren na de zomerstop straks, het programma per januari stopt.”

Te veel negativiteit

Waarom mensen niet kijken? "Er zit heel weinig hoop of inspiratie in de onderwerpen. Als je naar Op1 hebt gekeken, dan denk je dat het echt heel vervelend is om in Nederland te wonen en überhaupt op de wereld te zijn. Het gevoel van ’komt het ooit nog goed?’. Dat is niet waar je zin in hebt net voordat je naar bed gaat.”

Oud-zenderbaas Fons van Westerloo is iets minder negatief. "Het nieuws is nou eenmaal vaak deprimerend. Ik stoor me er meer aan dat opeens de zoon van Wendy van Dijk met zijn vader Xander de Buisonjé zingend aan tafel zit. Dat hoort daar gewoon niet in thuis, daar heb je RTL boulevard of Shownieuws voor.”

Van Westerloo ziet ook nog wel kansen voor de talkshow. "Maar ze moeten er na de zomer wel wat aan doen, meer verdieping zou ik denken, met wat meer reportages tussendoor en wat minder vaak dezelfde mensen aan tafel.”