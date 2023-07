Luister en win: Qmusic wederom in de ban van Het Geluid

Het legendarische radiospel Het Geluid is vandaag weer van start gegaan op Qmusic. Radio-dj Kai Merckx mocht in zijn ochtendshow het spits afbijten. Het is al de 35ste keer dat Het Geluid wordt gespeeld en er zijn tienduizenden euro's te winnen. Wat denk jij dat het is?

Het spel begint met een prijzenpot van 2500 euro. Dit wordt na elk fout antwoord met 100 euro verhoogd. Zo won een deelneemster in 2019 uiteindelijk het recordbedrag van 100.000 euro door het geluid van 'het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand' goed te benoemen.

Vorig jaar werd na 491 foute antwoorden het juiste antwoord geraden door Geert (35) uit het Groningse Ten Boer. Hij won 51.600 euro door 'een blusdeken uit de houder trekken' te raden.

Is het een halve liter blik bier dat in een statiegeldautomaat verdwijnt en wordt vermorzeld? Of hoor je het openen van een dichtgeseald pakje vleeswaren? Denk je het te weten, dan kun je een poging wagen door de Q-app te downloaden en onderin de balk 'Het Geluid' aan te klikken.

Luister Het Geluid zo vaak als je wilt terug op het YouTube-kanaal van Qmusic: