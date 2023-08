AVROTROS wil nieuwe show met Eva Jinek op tijd van DWDD

Na haar rentree bij de publieke omroep zal Eva Jinek terugkeren in de vooravond, schrijft het AD op gezag van bronnen. Haar komst moet de invulling van het populaire tijdstip van 19.00 uur nieuw leven inblazen.

Eva Jinek (45) maakte onlangs haar verrassende overstap bekend van RTL naar AVROTROS. Hoewel AVROTROS het tijdslot van haar nieuwe show nog in het midden houdt, bevestigen meerdere bronnen in Hilversum dat het de bedoeling is dat Jinek de vooravond voor haar rekening neemt.

Jinek, die eind september zal bevallen van haar tweede kind, kan in principe al in januari aan de slag bij de publieke omroep. Haar plek in de vooravond schuurt echter met BNNVARA-talkshow Khalid & Sophie. Daarvoor is tot mei 2024 een contract op het tijd- slot van 19.00 uur. Een woordvoerder van BNNVARA zegt desgevraagd dat het "wel heel gek" moet lopen als Khalid & Sophie in januari moet wijken voor de nieuwe show van Jinek. "Er is een toezegging van de NPO tot mei 2024 op dit tijdslot", aldus BNNVARA.