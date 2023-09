Jeroen Pauw: DWDD Champions League? Onzin excuus

Matthijs van Nieuwkerk en zijn verdedigers zeggen dat wat DWDD deed zo uitzonderlijk was dat ongelukken kunnen gebeuren. Jeroen Pauw vindt dat zwaar overdreven. “Wat ik er altijd vervelend aan vind, is dat er wordt gezegd: ‘Ja, maar weet je, dit is Champions League wat we doen. Dit is heel erg belangrijk waar we mee bezig zijn.’ En dat dat een soort argument wordt. Ik denk dat dat allemaal ontzettend overdreven is en dat het ook argumenten zijn die je niet mag gebruiken als je gedrag niet oké is. Dat is onzin.”

Wat er tegen te doen is? “Wat denk ik belangrijk is, in zijn algemeenheid, is dat je niet alleen bent. Dat er mensen om je heen zijn op het werk, die jou er een beetje bij houden als je eventueel de mist ingaat. Je moet natuurlijk ook weten wat jouw plek is.”