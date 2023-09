Bedreigde Marian uit B&BvL keert terug naar Portugal

Marian Flooren (69) keert deze week terug naar haar villa in de Portugese Algarve. Daar durfde ze de afgelopen tijd niet te verblijven wegens doodsbedreigingen van een oud-medewerkster, die haar ook nog eens zou hebben opgelicht voor 120.000 euro. Maar aan het AD vertelt ze dat ze terug gaat.

De politiebewaking is weg. ,,Maar ik moet erboven staan, ik ga gewoon terug. Ik ga mijn leven weer leiden”, zegt Marian, die later deze week weer terugkeert naar het Zuid-Portugese dorpje Budens. ,,Ik zal me niet op mijn gemak voelen in mijn eigen huis, maar ik let extra op en slaap met de deuren op slot. Al mijn buren zijn ook weer terug van vakantie, stuk voor stuk lieve mensen. En ik krijg vrienden en kennissen over.”