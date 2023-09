Boer Zoekt Vrouw is uit de gratie

Jarenlang was het de grote kijkcijferhit van het najaar. Sinds 2004 kunnen we zien hoe een aantal boeren met hulp van Yvon Jaspers op zoek gaan naar de ware. Het programma gaat over vrijgezelle boeren die op zoek zijn naar een partner om hun leven mee te delen. De boeren ontvangen brieven van kijkers en kunnen kiezen uit de geïnteresseerde vrouwen. Het programma is gebaseerd op het Engelse format Farmer Wants a Wife.

Maar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is slechts bekeken door 1.369.000 kijkers. In absolute aantallen best veel, maar afgezet tegen voorgaande edities bleven de cijfers ver achter. Ter vergelijking: begin vorig jaar trok de eerste aflevering van het reguliere seizoen met 2,8 miljoen kijkers ruim twee keer zoveel publiek.

Een echte verklaring is er niet. Kenners noemen het recente succes van B&B vol liefde, waardoor kijkers even klaar zijn met het liefdesleven van onbekenden. Ook een mogelijkheid is dat de aaibaarheid van boeren - een belangrijk onderdeel van het succes - niet meer zo vanzelfsprekend is door alle controverses rond boeren.

KRO-NCRV houdt de moed erin en denkt dat de cijfers nog zullen stijgen.