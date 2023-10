Journalisten afgeluisterd in strafrechtelijk onderzoek Sywert van Lienden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een bijeenkomst met journalisten afgeluisterd in het strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Dit bevestigt Han Jahae, advocaat van Sywerts zakenpartner Bernd Damme, op vragen van Het Financieele Dagblad.

Het afluisteren vond volgens de advocaat vorig jaar maart plaats in een kasteel in de Gelderse gemeente Vorden. In het kasteel Hackfort hadden drie medewerkers van journalistiek platform De Correspondent, onder wie de hoofdredacteur Rob Wijnberg, afgesproken met Van Lienden en zijn medeverdachten Bernd Damme en Camille van Gestel.

"Het was de bedoeling dat de drie tijdens de bijeenkomst hun verhaal aan de journalisten van De Correspondent zouden vertellen. De afspraak met de journalisten werd telefonisch gemaakt. Zodoende is de afspraak via een telefoontap bekend geraakt bij de opsporingsdienst", aldus Jahae. "In de nacht voorafgaand aan de bijeenkomst is de locatie vervolgens van binnen en van buiten volgehangen met afluisterapparatuur."