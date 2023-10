Fotogeniek zijn is niet aangeboren, maar kun je leren

Fotogeniciteit is een concept dat door Hollywood populair is geworden, maar het betekent niet noodzakelijkerwijs dat sommige mensen er altijd beter uitzien op foto's, schrijft de fotoredacteur van The Atlantic.

In plaats daarvan is fotogeniek zijn vaak een gevolg van het feit dat je je op je gemak voelt voor de camera en de vaardigheid van de fotograaf. Het is een vaardigheid die kan worden geleerd en ontwikkeld, en niet iets dat aangeboren is.

Het concept van fotogeniciteit is belangrijk geworden in het tijdperk van sociale media, waar het iemands populariteit en aantal volgers kan bepalen. Het heeft echter niet noodzakelijkerwijs te maken met aantrekkelijkheid, maar eerder met hoe goed iemand zich heeft aangepast aan de specifieke kenmerken en beperkingen van de moderne fotografische technologie.

Tips:



Ontspan jezelf

Een van de belangrijkste dingen bij het maken van een mooie foto is dat je jezelf ontspant. Wanneer je gespannen bent, zie je er namelijk vaak minder goed uit. Probeer dus rustig te blijven en laat alle spanning even van je af glijden voordat de foto genomen wordt. Adem een paar keer diep in en uit en denk aan iets leuks!

Kies de juiste hoek

De hoek waaruit de foto genomen wordt kan heel belangrijk zijn. Vaak zijn foto’s vanuit een iets hogere positie beter, omdat je dan minder snel onderkin krijgt. Experimenteer eens met verschillende hoeken en kijk wat het beste voor jou werkt. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je je het mooist voelt als er vanuit de zijkant wordt gefotografeerd.

Zorg voor goede belichting

Belichting is ook een belangrijk aspect van een mooie foto. Je kunt zelf vaak weinig doen aan de belichting, maar het kan wel schelen als er genoeg licht is. Kijk dus of er genoeg natuurlijk licht op je gezicht valt. Als dit niet het geval is, kun je altijd nog vragen of er een extra lamp bijgezet kan worden.

Let op je houding

Een goede houding kan veel doen voor je uitstraling op de foto. Probeer zo rechtop mogelijk te staan, je schouders te ontspannen en je borst iets uit te steken. Het kan ook helpen om je kin iets omhoog te houden, maar kijk hierbij uit dat je niet té ver omhoog gaat kijken.

Maak een grapje

Soms kan het helpt om jezelf wat minder serieus te nemen op de foto. Maak een grapje of lach eens om jezelf. Het zorgt ervoor dat je ontspannen bent en je de leuke kant van het foto-moment ziet. Het kan zelfs zo zijn dat de beste foto van jou diegene is waarop je lacht of spontaan beweegt!



Met deze tips zorg je ervoor dat je er goed en fotogeniek op de foto komt te staan. Het belangrijkste is om te ontspannen en jezelf te zijn, zodat je straalt op de foto's. Experimenteer met verschillende hoeken, belichting en houdingen om te ontdekken wat het beste voor jou werkt. En vergeet vooral niet om plezier te hebben tijdens het maken van de foto's!