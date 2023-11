Martijn Krabbé: ik wist echt niks van misstanden bij The Voice

Hij was het gezicht van talentenshow The Voice. En toen bij dat programma veel misstanden bleken te bestaan was het lastig voor 'het publiek' te geloven van Martijn Krabbé van niks wist.

Toch is dat zo, zegt hij tegen Mezza:'Een ramp. Ik heb me dat ontzettend aangetrokken. Nog steeds. Er zijn zoveel mensen die schade hebben geleden. Die ik kende, aankondigde of heb geïnterviewd. Ik stond erbij. Hoe kon ik niets gemerkt hebben? Ik was een radertje in het geheel, maar aan de andere kant was ik ook het gezicht van The Voice. Ik was vergroeid met het programma, dat tien jaar lang zo vertrouwd voelde. Ineens kwam ik erachter dat ik een buitenstaander was. Ik wil niet zeggen dat ik in een identiteitscrisis kwam, maar zo voelde het wel.'